L’Isola si divide in due e i gruppi si spaccano | i nominati del 26 aprile 2021

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 aprile 2021) E alla fine si torna a parlare di. Per provare a sciogliere “la sporca cinquina” gli autori dell‘Isola dei famosiche in ogni puntata regalano una perla diversa del regolamento, hanno quindi deciso di movimentare le cosendo i naufraghi in due nuovi. Da un lato i primitivi dall’altro gli arrivisti. E’ stata Francesca Lodo a decidere chi mandare dall’altra parte. Awed e Roberto, insieme a Isolde, hanno subito dato il loro contributo, vincendo le due prove a disposizione. E di certo in settimana si batteranno, anche insieme a Fariba, per dimostrare di essere in grado di fare gruppo anche con i nuovi arrivati. Dall’altra parte si rompono gli equilibri anche se al momento c’erano ancora due “vittime sacrificabili” come si è visto sul finale. Facile immaginare che Myrea sarebbe stata la più votata e ...