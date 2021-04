' L' Isola dei Famosi' | Gilles Rocca alla prova ricompensa | ' Non la faccio'

(Di martedì 27 aprile 2021) Il piatto di spaghetti all'amatriciana non è bastato a convincerea gareggiare nella. ' Non ho voglia di farla . La cena a lume di candela la farò con l'amore della mia ...

Advertising

reportrai3 : #Report lunedì 21.20 @RaiTre Morti e malati di Covid considerati solo numeri per evitare restrizioni e chiusure in… - IsolaDeiFamosi : Il lunedì vuol dire solo una cosa: Isola dei Famosi ?? A stasera! #Isola - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 nuovo appuntamento con l'@IsolaDeiFamosi condotto da #IlaryBlasi. Due i concorrenti al… - 95_addicted : RT @ninetiesbish: nonostante tutto LORO sono stati l’isola dei famosi 2021. #isola - ArbitElegan : @Annabella_AB Esatto.... L'isola dei Soloni... -

Ultime Notizie dalla rete : Isola dei

Miryea Stabile, Ubaldo Lanzo, Roberto Ciufoli e Manuela Ferrera sono in nomination a ' L'Famosi '. Le votazioni, durante la puntata del 26 aprile, si svolgono separatamente tra i due gruppi. Gli Arrivisti votano in formano anonima, mentre i Primitivi palesemente. L'ultima parola ...A ' L'Famosi ' è arrivato di nuovo il momento di dividersi in due squadre . L'onere dello 'smistamento' ricade su Francesca Lodo , leader della settimana, che decide chi tra i suoi compagni dovrà ...A mettere all’angolo Giulia Salemi ci pensa Valentina Persia. La naufraga de L'Isola dei Famosi la azzanna con una sola frase.Si apre così il televoto a quattro, che sarà in positivo: chi volete salvare tra Roberto, Manuela, Miryea e Ubaldo? Per i primitivi, Ubaldo, Miryea, Andrea e Valentina; per gli arrivisti, Awed, Fariba ...