L'investimento in bitcoin ha premiato i conti di Tesla (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo aver acquistato bitcoin per 1,5 miliardi di dollari, a inizio febbraio, Tesla ne ha venduto una parte, registrando proventi per 272 milioni di dollari, denaro che è andato a rimpinguare un bilancio trimestrale complessivo da 10,39 miliardi di ricavi, in aumento del 74% rispetto a un anno fa. Sono alcuni dati che emergono dall'aggiornamento periodico agli azionisti, che quantifica l'utile netto dei primi tre mesi dell'anno in 438 milioni di dollari. La vendita dei bitcoin ha contribuito al risultato, con "101 milioni di dollari di impatto positivo" sul profitto, insieme alla vendita dei crediti a compensazione ambientale per le emissioni in atmosfera ad altri costruttori, pari a 518 milioni. A riprova dell'operazione, le "uscite nette per bitcoin" nel primo trimestre sono quantificate in 1,2 miliardi di dollari, ...

