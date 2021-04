L’inutilità del titolo «studente muore durante la Dad» (Di martedì 27 aprile 2021) Perché fare un titolo per creare soltanto una sorta di suggestione che, con i fatti, non c’entra molto? Sin dalla giornata di ieri, ma la tendenza sta continuando anche oggi, su diverse testate italiane – compresa il Corriere della Sera – è comparso il titolo: «studente muore durante la Dad». Il lettore disattento – categoria che, purtroppo, abbonda nell’epoca dei social network in cui è risaputo che ci si ferma solo al titolo – potrebbe pensare che ci sia stata una qualche correlazione tra la morte del ragazzo e la didattica a distanza. LEGGI ANCHE > Un paio di proposte per una buona Dad studente muore in Dad, L’inutilità di questo titolo Innanzitutto, le cause della morte del ragazzo di 18 anni, originario di ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 aprile 2021) Perché fare unper creare soltanto una sorta di suggestione che, con i fatti, non c’entra molto? Sin dalla giornata di ieri, ma la tendenza sta continuando anche oggi, su diverse testate italiane – compresa il Corriere della Sera – è comparso il: «la Dad». Il lettore disattento – categoria che, purtroppo, abbonda nell’epoca dei social network in cui è risaputo che ci si ferma solo al– potrebbe pensare che ci sia stata una qualche correlazione tra la morte del ragazzo e la didattica a distanza. LEGGI ANCHE > Un paio di proposte per una buona Dadin Dad,di questoInnanzitutto, le cause della morte del ragazzo di 18 anni, originario di ...

