Genova, Convenzioni con Cai e Federazione Tutela Acquedotto Storico per la tutela delle aree collinari ... alla regia e al coordinamento, insieme alla Fie Federazione Italiana Escursionismo Liguria, di ... La convenzione sottoscritta tra Comune e Cai prevede anche la stipula di ulteriori accordi attuativi. ...

Liguria stipula polizza anti covid per turisti stranieri La Liguria investirà 300 mila euro per garantire una polizza assicurativa ai turisti stranieri non residenti in Italia che si ammaleranno di covid durante un soggiorno ligure fino al 31 dicembre 2021.

