Liguria stipula polizza anti covid per turisti stranieri (Di martedì 27 aprile 2021) La Liguria investirà 300 mila euro per garantire una polizza assicurativa ai turisti stranieri non residenti in Italia che si ammaleranno di covid durante un soggiorno ligure fino al 31 dicembre 2021. ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 27 aprile 2021) Lainvestirà 300 mila euro per garre unaassicurativa ainon residenti in Italia che si ammaleranno didurante un soggiorno ligure fino al 31 dicembre 2021. ...

Advertising

CorriereQ : Liguria stipula polizza anti covid per turisti stranieri - occhio_notizie : La #Liguria stipula una polizza anti-Covid per turisti stranieri - Bianca34874951 : RT @MediasetTgcom24: Liguria stipula una polizza anti-Covid per turisti stranieri #Coronavirus - zazoomblog : Liguria stipula polizza anti covid per turisti stranieri - #Liguria #stipula #polizza #covid - AnsaLiguria : Liguria stipula polizza anti covid per turisti stranieri. Regione investe 300 mila euro. Validità fino al 31 dicemb… -