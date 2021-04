Ligue 1 | club a rischio fallimento e problemi diritti tv | pronti al ritorno a 18 squadre

(Di martedì 27 aprile 2021) Nel corso del consiglio di amministrazione della Lega calcio francese (LFP), secondo ‘Le Parisien’, la1 avrebbe ribadito l’intenzione di tornare a 18, già manifestata nel corso degli ultimi anni. L’idea potrebbe già concretizzarsi nel 2022 e le motivazioni risiederebbero nella delicata situazione a livello finanziario e nell’assegnazione deitv. Le società sono pronte a sacrificare quelle in difficoltà per sopravvivere e avvantaggiarsi nella gara per itelevisivi. Il Bordeaux, il Saint-Étienne e diversipotrebbero dichiarare bancarotta nei prossimi mesi o addirittura nelle settimane a venire e potrebbero non essere sostituiti nel massimo campionato transalpino. Le emittenti televisive, inoltre, non hanno intenzione di trasmettere tutte le partite ed una riduzione del ...

Advertising

sportface2016 : #Ligue1, club a rischio fallimento e problemi diritti tv: pronti al ritorno a 18 squadre - tuttoatalanta : Caos diritti tv e club a rischio fallimento: la Ligue 1 vuole tornare a 18 squadre - ArjelFCIM : @Seb4F @gippu1 Appunto, oltre i cancelli di messi iniesta xavi ha preso pesci in faccia da chiunque, compresi un cl… - sportli26181512 : Il #Psg blinda #Keylor #Navas: rinnovo fino al 2024: Il club parigino ha annunciato il prolungamento del 34enne por… - giustiziereX : @il_Sole_Nero @_ThousandN @cislenko non cambia nulla, perchè saranno sempre club scelt a discrezione delle 12fondat… -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue club

TUTTO mercato WEB

L'estremo difensore francese è considerato tra i migliori della1 ed è tra i protagonisti della grande stagione con il Lille. Gli ottimi rapporti tra i duee un contratto in scadenza nel ......quattro squadre racchiuse in 6 punti e pronte a ricorrere ad ogni mezzo pur di conquistare la... Non è l'unico riscontro che etichetta questa come un annata già inserita negli annales del...Alla base della richiesta vi è il problema dei diritti televisivi, destinati a ridursi nei prossimi anni. Alla Ligue 1 è stata quindi chiesta una riduzione delle società partecipanti, possibilità mai ...Torna in campo il calcio spettacolo, torna la Champions League. Le prime due squadre che si giocano un posto in finale sono Real Madrid e Chelsea. La gara di andata si disputerà in casa dei Blancos og ...