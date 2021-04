Letizia di Spagna da favola, leggings effetto pelle e trench vichy (Di martedì 27 aprile 2021) Letizia di Spagna inizia la sua agenda settimanale con una riunione insieme alla Fundación del Español Urgente alla Accademia Reale di Madrid. Per l’occasione ha sfoggiato un look primaverile da favola che è il perfetto mix tra grinta e raffinatezza, osando con dei leggings neri effetto pelle. Per l’appuntamento di lavoro Letizia di Spagna cambia decisamente stile rispetto all’abito blu zaffiro di Massimo Dutti col quale si è presentata all’Istituto Cervantes in occasione della Giornata del Libro, ma anche rispetto al vestito grigio del mistero, dal gusto decisamente tradizionale. Questa volta la moglie di Felipe opta per un outfit più rock ma altrettanto femminile che gioca sull’opposizione tra bianco e nero, col perfetto effetto ... Leggi su dilei (Di martedì 27 aprile 2021)diinizia la sua agenda settimanale con una riunione insieme alla Fundación del Español Urgente alla Accademia Reale di Madrid. Per l’occasione ha sfoggiato un look primaverile dache è il perfetto mix tra grinta e raffinatezza, osando con deineri. Per l’appuntamento di lavorodicambia decisamente stile rispetto all’abito blu zaffiro di Massimo Dutti col quale si è presentata all’Istituto Cervantes in occasione della Giornata del Libro, ma anche rispetto al vestito grigio del mistero, dal gusto decisamente tradizionale. Questa volta la moglie di Felipe opta per un outfit più rock ma altrettanto femminile che gioca sull’opposizione tra bianco e nero, col perfetto...

Le più belle del reame - Letizia Ortiz Regina di Spagna, è la consorte di Filippo VI e mamma di Leonor, 15 anni e futura erede al trono, e di Sofia, 13 anni. Come giornalista ha lavorato con network internazionali come la Cnn prima di approdare alla ...

