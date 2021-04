Leone Film, nuovo accordo triennale con Sky (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Leone Film Group e Sky Italia hanno rinnovato l’accordo per la licenza della seconda finestra Pay/SVOD di tutti i nuovi Film cinematografici, oltre ad una corposa selezione di Film dalla ricca Library. L’accordo – spiega una nota – sarà in essere per tre anni, fino a dicembre 2023. Andrea Leone, Presidente e CEO di Leone Film Group, afferma: “Siamo orgogliosi di annunciare questo accordo, che conferma la straordinaria capacità del Gruppo di selezionare e distribuire Film di fortissimo richiamo per il grande pubblico, nonché di avere in Sky un partner che, come noi, cerca per il suo pubblico prodotti variegati, che rispondano a esigenze diverse, e abbiano alta qualità e alto livello di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) –Group e Sky Italia hanno rinnovato l’per la licenza della seconda finestra Pay/SVOD di tutti i nuovicinematografici, oltre ad una corposa selezione didalla ricca Library. L’– spiega una nota – sarà in essere per tre anni, fino a dicembre 2023. Andrea, Presidente e CEO diGroup, afferma: “Siamo orgogliosi di annunciare questo, che conferma la straordinaria capacità del Gruppo di selezionare e distribuiredi fortissimo richiamo per il grande pubblico, nonché di avere in Sky un partner che, come noi, cerca per il suo pubblico prodotti variegati, che rispondano a esigenze diverse, e abbiano alta qualità e alto livello di ...

