“Le sue condizioni stanno migliorando, ma sappiamo che il percorso è lungo” (Di martedì 27 aprile 2021) Lenti e costanti miglioramenti. A parlare è Niccolò, il figlio 23enne di Alex Zanardi. Dopo quel gravissimo incidente in handbike a Pienza, il mondo ha tenuto per settimane e per mesi il fiato sospeso. Le numerose operazioni per ridurre le fratture e per scongiurare tangibili effetti della forte commozione celebrare provocate dall’impatto con la pedana di quel camion hanno salvato la sua vita. Ora il campione paralimpico è in ripresa e l’ottimismo del figlio fa ben sperare per il suo futuro. Come sta Alex Zanardi? Parla il figlio Niccolò “Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi – ha detto Niccolò Zanardi, come riportato dal quotidiano La Repubblica -. Piano piano le sue condizioni stanno migliorando. Sono piccoli passi. Ma lo sappiamo che è un percorso lungo, ci ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Lenti e costanti miglioramenti. A parlare è Niccolò, il figlio 23enne di Alex Zanardi. Dopo quel gravissimo incidente in handbike a Pienza, il mondo ha tenuto per settimane e per mesi il fiato sospeso. Le numerose operazioni per ridurre le fratture e per scongiurare tangibili effetti della forte commozione celebrare provocate dall’impatto con la pedana di quel camion hanno salvato la sua vita. Ora il campione paralimpico è in ripresa e l’ottimismo del figlio fa ben sperare per il suo futuro. Come sta Alex Zanardi? Parla il figlio Niccolò “Papà è cosciente già da un po’ di tempo, ormai da alcuni mesi – ha detto Niccolò Zanardi, come riportato dal quotidiano La Repubblica -. Piano piano le sue. Sono piccoli passi. Ma loche è un, ci ...

