Le sneakers di Kanye West vendute a 1 | 8 milioni di dollari

(Di martedì 27 aprile 2021) Provate a pensate quanto paghereste per avere ledei vostri sogni. Per quanto sia folle la cifra che avete in mente, probabilmente non vi siete nemmeno avvicinati a quanto un collezionista ha sborsato per il prototipo delle prime Nike Yeezy indossate dasul palco dei Grammy Award del 2008. La casa d’aste Sotheby’s di New York ha annunciato il 26 aprile di averle battute alla sbalorditiva cifra di 1,8di. L’acquirente è un privato, che ha preferito rimanere anonimo. Un design unicoha indossato le Nike Air Yeezy 1 Grammy Worn durante le sue esibizioni in Hey Mama e Stronger ai Grammy Award nel 2008. Taglia 12, disegnate dal rapper in collaborazione con Mark Smith, sono realizzate in pelle nera morbida. La tomaia è decorata ...