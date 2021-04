LE NUOVE FICTION DI CANALE 5: FOSCA INNOCENTI, STORIA DI UNA FAMIGLIA PERBENE, PIÙ FORTI DEL DESTINO (Di martedì 27 aprile 2021) Tre NUOVE produzioni in partenza per FICTION Mediaset, annuncia una nota ufficiale di Cologno Monzese. Location inedite, nuovi personaggi, grandi ritorni e importanti debutti nei set in lavorazione che, prossimamente, andranno ad arricchire la programmazione di CANALE 5. A fine aprile, a Roma, sono cominciate le riprese di “FOSCA INNOCENTI” che si sposteranno successivamente ad Arezzo. La serie, diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, segna il ritorno di Vanessa Incontrada su CANALE 5 nel ruolo di un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Il punto debole di FOSCA? Il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell’enoteca vicina al commissariato. Da poco sono iniziate le riprese di ... Leggi su bubinoblog (Di martedì 27 aprile 2021) Treproduzioni in partenza perMediaset, annuncia una nota ufficiale di Cologno Monzese. Location inedite, nuovi personaggi, grandi ritorni e importanti debutti nei set in lavorazione che, prossimamente, andranno ad arricchire la programmazione di5. A fine aprile, a Roma, sono cominciate le riprese di “” che si sposteranno successivamente ad Arezzo. La serie, diretta da Fabrizio Costa e prodotta da Banijay Studios Italy, segna il ritorno di Vanessa Incontrada su5 nel ruolo di un Vice Questore a capo di una squadra investigativa tutta al femminile. Il punto debole di? Il suo migliore amico Cosimo, interpretato da Francesco Arca, titolare dell’enoteca vicina al commissariato. Da poco sono iniziate le riprese di ...

