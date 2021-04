Le notizie del giorno, la Roma ha scelto Sarri. Minacce al figlio di Pirlo, sì ai playoff in Serie A (Di martedì 27 aprile 2021) Tutte le notizie del giorno sul mondo del calcio, tantissimi aggiornamenti che riguardano il campionato di Serie A. La Roma ha scelto l’allenatore per la prossima stagione: Maurizio Sarri. L’ex Juventus è sicuramente interessato al progetto, ma la fumata bianca non è stata ancora raggiunta. Le prossime settimane saranno fondamentali e le chance di trovare l’intesa sono comunque alte. Già iniziano a circolare voci per la prossima stagione sul fronte calciomercato, previsti innesti in tutti i reparti. A partire dalla porta con Pau Lopez che è destinato a salutare, acquisti anche per il ruolo di terzino, più innesti di qualità a centrocampo ed in attacco. Il modulo sarà il 4-3-3. Per il ruolo di portiere il nome è quello di Gollini dell’Atalanta, a centrocampo occhi su Nandez, in attacco ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 27 aprile 2021) Tutte ledelsul mondo del calcio, tantissimi aggiornamenti che riguardano il campionato diA. Lahal’allenatore per la prossima stagione: Maurizio. L’ex Juventus è sicuramente interessato al progetto, ma la fumata bianca non è stata ancora raggiunta. Le prossime settimane saranno fondamentali e le chance di trovare l’intesa sono comunque alte. Già iniziano a circolare voci per la prossima stagione sul fronte calciomercato, previsti innesti in tutti i reparti. A partire dalla porta con Pau Lopez che è destinato a salutare, acquisti anche per il ruolo di terzino, più innesti di qualità a centrocampo ed in attacco. Il modulo sarà il 4-3-3. Per il ruolo di portiere il nome è quello di Gollini dell’Atalanta, a centrocampo occhi su Nandez, in attacco ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La senatrice a vita Liliana Segre ricordando Primo Levi, in occasione del #25aprile, invita 'a non abbassare mai l… - Agenzia_Ansa : La tradizionale festa del 25 aprile a Casa Cervi, uno dei luoghi simbolo della Resistenza Italiana, a Gattatico, sa… - Corriere : L’accusa del Papa per i 130 migranti morti in mare: «È il momento della vergogna» - fisco24_info : Borsa: a Tokyo apertura poco mossa (+0,14%): Attesa riunione Banca centrale del Giappone - Brandolf11 : RT @Internazionale: Come saranno spesi i soldi del piano di ripresa e resilienza. L’articolo di Roberta Carlini. -

Ultime Notizie dalla rete : notizie del Come impedire gli annegamenti È difficile non commuoversi di fronte alle notizie dell'ennesimo affondamento di gommoni di migranti sulle coste libiche. Ma non è lecito a ... consapevolmente, cancella alcuni dati del problema. Il ...

L'isola dei famosi cambia giorno? Niente più puntata al giovedì. Ecco cosa sta succedendo Se il lunedì sembra essere confermato la puntata del giovedì invece, è messa in discussione. La puntat del giovedì non è in diretta ma viene registrata per la sciare lo spazio ai Supervivientes ...

Le notizie del 26 aprile sul coronavirus Fanpage.it LIVE Juve, tutte le notizie di oggi: Pirlo, tre infortunati da recuperare per Udine Udinese-Juve, quando e dove vederla — Il prossimo impegno della Juventus è in programma domenica pomeriggio alle 18, alla Dacia Arena, contro l’Udinese. Il match, che sarà t ...

Tesla corre aspettando la trimestrale (Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Tesla Motors, in guadagno dell'1,16% sui valori precedenti in attesa del bilancio che annuncerà dopo la chiusura del mercato. Dal colosso di Elon Musk Tesla gli a ...

È difficile non commuoversi di fronte alledell'ennesimo affondamento di gommoni di migranti sulle coste libiche. Ma non è lecito a ... consapevolmente, cancella alcuni datiproblema. Il ...Se il lunedì sembra essere confermato la puntatagiovedì invece, è messa in discussione. La puntatgiovedì non è in diretta ma viene registrata per la sciare lo spazio ai Supervivientes ...Udinese-Juve, quando e dove vederla — Il prossimo impegno della Juventus è in programma domenica pomeriggio alle 18, alla Dacia Arena, contro l’Udinese. Il match, che sarà t ...(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Tesla Motors, in guadagno dell'1,16% sui valori precedenti in attesa del bilancio che annuncerà dopo la chiusura del mercato. Dal colosso di Elon Musk Tesla gli a ...