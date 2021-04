Le Iene, Rocco Casalino e il caso Grillo 'Non avrei usato quelle parole ma...' (Di martedì 27 aprile 2021) Le Iene: Rocco Casalino per la prima volta parla del caso Grillo 'Non avrei usato quelle parole ma non mi far esporre'. Questa sera 27 aprile, in prima serata, su Italia1 il servizio di Roberta Rei e ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) Leper la prima volta parla del'Nonma non mi far esporre'. Questa sera 27 aprile, in prima serata, su Italia1 il servizio di Roberta Rei e ...

Advertising

AssuntaAccetto1 : RT @redazioneiene: Il video in cui Beppe Grillo difende il figlio ha suscitato polemiche: @roberta_rei e @marcoocchipintj chiedono un pare… - redazioneiene : Il video in cui Beppe Grillo difende il figlio ha suscitato polemiche: @roberta_rei e @marcoocchipintj chiedono un… - AgenziaOpinione : MEDIASET – ITALIA 1 * “ LE IENE “: « STASERA MARTEDÌ 27 APRILE ROCCO CASALINO, PER LA PRIMA VOLTA, VIENE INTERVISTA… - elena_villa__ : Partiamo da Armandone nazionale, the sum of all wisdom: se a Iene, Rocco non piacesse, non avrebbe accettato né il… - redazioneiene : “Cioè si sono rubati il falso?”: il rapper @RoccoHunt più che a un passo dalla luna era a un passo dalla disperazi… -