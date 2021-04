Le foto della Superluna rosa in tutto il mondo

Leggi su wired

(Di martedì 27 aprile 2021) Nella notte tra 26 e 27 aprile nei cieli diilsi è potuta osservare la: si parla diin occasione di luna piena al perigeo, ovvero il punto minimo di distanza tra la Terra e il suo satellite. L’aggettivo, invece, c’entra ben poco con la colorazione: venne affibbiato dalle tribù di nativi americani e tramandato poi nei secoli per indicare una caratteristica pianta che fiorisce in questo periodo, ed è legato al culminestagione primaverile. L’apice dello spettacolo è stato questa mattina all’alba: in varie città deltanti appassionati si sono raccolti in punti d’osservazione privilegiati per godere di un fenomeno che si ripeterà, ancora più intenso, a maggio. Nel frattempo, godiamoci gli scatti di ...