Le armi di Gomorra nelle cassette anti-incendio | la scoperta dei carabinieri

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUn vero e proprio arsenale quello scoperto daidel nucleo operativo di Napoli Stella nel lotto SC-3 di Via Anna Maria Ortese. Durante un servizio di controllo del territorio disposto dal Comando Provinciale di Napoli, i militari hanno rinvenuto in 5distribuite su diversi piani del condominio una pistola cal. 9 Zira Silah e una beretta mod. 70 cal. 7.65, entrambe con matricola abrasa. Con leanche un silenziatore di acciaio nero, 24 proiettili cal. 380 GFL e 23 cal. 7,65 mm. Sequestrati anche 700 grammi circa di polvere bianca, verosimilmente utilizzata come sostanza da taglio per gli stupefacenti Lesaranno sottoposte ad accertamenti balistici per verificare se siano state utilizzate in fatti di sangue o ...

