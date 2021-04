Lazio-Milan: Orsato sbaglia anche al Var: Trentalange perché gli arbitri non parlano? (Di martedì 27 aprile 2021) E’ una notte da horror quella dell’arbitro Daniele Orsato in Lazio-Milan. Il direttore di gara commette un macroscopico errore sulla rete del 2-0 per la Lazio. Il fallo di Lucas Leiva su Calhanoglu appare evidente anche in diretta, ma l’arbitro va in totale confusione: prima assegna il gol anche dopo il silent chek, poi viene richiamato al Var. Una volta davanti al video Orsato guarda attentamente il contatto Leiva-Calhanoglu ma decide di assegnare comunque il gol del 2-0 della Lazio firmato da Correa. Eppure anche guardando il video sembra evidente che Leiva tocca il piede del calciatore del Milan e su quel contrasto vinto non c’è nessuna interruzione e la Lazio segna. Insomma il gol dei biancocelesti ... Leggi su napolipiu (Di martedì 27 aprile 2021) E’ una notte da horror quella dell’arbitro Danielein. Il direttore di gara commette un macroscopico errore sulla rete del 2-0 per la. Il fallo di Lucas Leiva su Calhanoglu appare evidentein diretta, ma l’arbitro va in totale confusione: prima assegna il goldopo il silent chek, poi viene richiamato al Var. Una volta davanti al videoguarda attentamente il contatto Leiva-Calhanoglu ma decide di assegnare comunque il gol del 2-0 dellafirmato da Correa. Eppureguardando il video sembra evidente che Leiva tocca il piede del calciatore dele su quel contrasto vinto non c’è nessuna interruzione e lasegna. Insomma il gol dei biancocelesti ...

