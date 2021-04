Lazio-Milan: moviola Var, Orsato sotto accusa (Di martedì 27 aprile 2021) Lazio Milan, sotto accusa la direzione di gara dell’arbitro Orsato. Il secondo gol dei biancocelesti, al 51?, è avvenuto dopo un contatto tra Lucas Leiva e Calhanoglu ritenuto regolare dal fischietto veneto. Furia rossonera Getty ImagesIeri è andata in scena la sfida valida per la 33ma giornata di Serie A, tra Lazio e Milan. All’Olimpico i biancocelesti hanno battuto i rossoneri per 3-0 grazie alla doppietta di Correa e alla rete di Immobile. Non sono, però, mancate le polemiche attinenti alla prestazione del direttore di gara Daniele Orsato. Il fischietto veneto è finito sotto accusa per aver convalidato il gol del raddoppio della Lazio al minuto 51. Nello specifico, prima del secondo ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021)la direzione di gara dell’arbitro. Il secondo gol dei biancocelesti, al 51?, è avvenuto dopo un contatto tra Lucas Leiva e Calhanoglu ritenuto regolare dal fischietto veneto. Furia rossonera Getty ImagesIeri è andata in scena la sfida valida per la 33ma giornata di Serie A, tra. All’Olimpico i biancocelesti hanno battuto i rossoneri per 3-0 grazie alla doppietta di Correa e alla rete di Immobile. Non sono, però, mancate le polemiche attinenti alla prestazione del direttore di gara Daniele. Il fischietto veneto è finitoper aver convalidato il gol del raddoppio dellaal minuto 51. Nello specifico, prima del secondo ...

