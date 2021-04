Lazio-Milan 3-0 | Donnarumma | “Non sono giorni facili | ma ne usciremo”

Advertising

acmilan : Questa Top 5 contiene supereroi, compreso un uomo volante ?? Vota il gol più bello ?? - IsmaelBennacer : ?? SS Lazio - AC Milan ?? Stadio Olimpico ? 20h45 #ForzaMilan ???? - ZZiliani : Due verità emergono prepotenti da #LazioMilan 3-0: la prima è che la Lazio vola e il Milan arranca, con la… - massimodellerba : Milan molto male ieri, ma il secondo gol della Lazio era clamorosamente da annullare. Per di più è stato visto al V… - papavanbasten : 'Trentatré partite. Tanto è durata la nostra meritata permanenza in quella zona Champions che inseguiamo da otto an… -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Milan

... un po' piccato per le vibranti proteste rossonere, è poi andato al monitor per rivedere le immagini ma nonostante l'evidente fallo commesso dal centrocampista dellasu quello delha ...SOCIAL- Grande (e giustificata) eufiria in casaper la splendida vittoria ottenuta contro il. Nel post - gara, uno dei giocatori biancocelesti più attivi sui social, Luis Alberto , ...Anna Falchi ancora una volta ha deciso di spogliarsi per festeggiare la vittoria della sua amata Lazio con questa foto su Instagram.L'esultanza social di Correa dopo la doppietta di ieri sera e il 3-0 rifilato dalla Lazio al Milan. Dopo la doppietta di ieri contro il Milan, Joaquin Correa ha esultato alla sua maniera. "I’ve got ic ...