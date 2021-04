Lavoro | Orlando | ' Bonomi continua a proporre schemi dei secoli passati'

(Di martedì 27 aprile 2021) Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Il presidente di Confindustria, Carlodegliche francamente appartengono, forse neanche al secolo scorso, forse anche a quelli prima". Ad affermarlo è il ministro del, Andreaa 'L'Aria che Tira' su La7 replicando alle dichiarazioni del leader di Confindustria, Carlo. "Nessuno - spiega- è contro il privato ma nei centri per impiego dovevano essere assunti 11 mila persone dalle regioni e in tre anni queste assunzioni non sono avvenute. Credo che sia mio dovere spingere su un rafforzamento del pubblico che non va messo in contrapposizione con il privato". Con l'assegno di riallocazione, aggiunge il ministro del, "daremo delle risorse ...

Advertising

AndreaOrlandosp : Il @pdnetwork si è intestato e ha vinto una battaglia importantissima. La clausola nel #PNRR che privilegia, nella… - piero_fr : #lariachetirala7 #Orlando Che ipocrisia! ?????? Hai sostenuto Conte, facendo una guerra sporca a #Renzi Da “Conte o… - nicolap79 : @chiadegli Ah, tra l'altro, comunque, il PD si è preoccupato di perorare cause come il Superbonus 110%, o la (ridic… - DDanielacarla2 : RT @AndreaOrlandosp: Il @pdnetwork si è intestato e ha vinto una battaglia importantissima. La clausola nel #PNRR che privilegia, nella rea… - linasimonetti49 : @CarloBonomi_ @Confindustria @Corriere Sulla riforma del lavoro il ministro ORLANDO ragiona col le categorie novece… -

Ultime Notizie dalla rete : Lavoro Orlando

Metro

... ora ce l'hai non dimenticarlo mai' ) Adua Del Vesco, Stefaniae Jonathan Kashanian. Il ... Ma i miei genitori sono un po' strani sotto questo punto di vista, perché per ilche faccio a ......Luca Bianchi da dicembre 2012 a marzo 2014 e consulente del ministro dell'ambiente Andrea... Dal giugno 2019 è membro della Segreteria Nazionale come Responsabile delle politiche del. Il ...In entrambi i casi, “sorvegliato speciale” è il leader della Lega Matteo Salvini, a capo di una forza politica che sostiene il governo Draghi e allo stesso tempo non è nuovo a posizioni critiche nei c ...Roma, 27 apr. (Adnkronos) - "Io ho ritenuto che in questo momento il ministero e il Governo si dovesse concentrare su due questioni: gli ammortizzatori sociali e le politiche attive. Nel frattempo abb ...