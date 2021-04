Laviano contro Fedez per lo smalto | ' Mio figlio lo spedirei fuori casa' Il cantante replica su Instagram

Advertising

infoitcultura : L'assessore Laviano contro Fedez: «Uomini che si mettono lo smalto? Mio figlio lo caccerei fuori di casa» - hubertphava : Peggio dei legaioli, soli le legaiole maceratesi: - silviamatt64 : RT @AlessioChetto: - Gabriel_Domino : @Fedez ti segnalo questa cosa caso mai ti fosse sfuggita. Io non ho voglia di commentare - AlessioChetto : -

Ultime Notizie dalla rete : Laviano contro

Così Laura, assessore leghista allo Sviluppo economico, si è espressa in un post su Facebook commentando il lancio da parte di Fedez, noto cantante e influencer, di una linea di smalti per ...Ma, tirata in causa da Aquilanti che si è augurata pura l'intervento divino, si è voluta più che altro concentrare sull'opportunità o meno che gli uomini si mettano lo smalto, con un'uscita ...L’assessore su Fb: se lo mettesse mio figlio, lo spedirei subito fuori casa. Il cantante replica su Instagram: "Provate a indovinare di che partito è?" ...MACERATA - «Se dovessi vedere mio figlio con lo smalto, a parte che penserei subito a un cambio di persona, ma subito dopo lo spedirei fuori casa.... Anni fa il cerchietto, ora lo smalto, ...