L’anniversario della morte di Mussolini, «sempre in noi presente», celebrato dal Giornale di Vicenza (Di martedì 27 aprile 2021) Al Giornale di Vicenza sono nostalgici e lo sono da anni. Ed ecco che, nella pagina dedicata ai necrologi della versione cartacea del quotidiano vicentino, compare un annuncio per celebrare L’anniversario della morte di Mussolini accanto alle foto e alle parole dedicate agli altri defunti. Domani, 28 aprile 2021, ricorre il 76esimo anniversario della morte del Duce e proprio a questo Il Giornale di Vicenza dedica uno spazio segnalando la data di morte e aggiungendo “sempre in noi presente”. Il necrologio Mussolini del Giornale di Vicenza non passa certo inosservata ed è bene ricordare che non è la ... Leggi su giornalettismo (Di martedì 27 aprile 2021) Aldisono nostalgici e lo sono da anni. Ed ecco che, nella pagina dedicata ai necrologiversione cartacea del quotidiano vicentino, compare un annuncio per celebrarediaccanto alle foto e alle parole dedicate agli altri defunti. Domani, 28 aprile 2021, ricorre il 76esimo anniversariodel Duce e proprio a questo Ildidedica uno spazio segnalando la data die aggiungendo “in noi”. Il necrologiodeldinon passa certo inosservata ed è bene ricordare che non è la ...

