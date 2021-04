L’agente FIFA Satin | «Camavinga forte | ma i club italiani non possono…»

Leggi su calcionews24

(Di martedì 27 aprile 2021)Brunoha parlato pochi minuti fa a Sky Sport rivelando un retroscena su uno dei giocatori più promettentiBruno, intervistato a Sky Sport 24, ha parlato di, centrocampista classe 2002 del Rennes accostato anche al calciomercato della Juventus. Le sue dichiarazioni. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 «è un ottimo giocatore, molto giovane, a 18 anni ha dimostrato tanto per la sua età. Credo che il Rennes non sia unche possa svenderlo. Non credo che sarà alla portata dei». L'articolo proviene da Calcio News 24.