La volgare omofobia della leghista Laviano | ' Se vedo mio figlio con lo smalto lo caccio di casa'

Ultime Notizie dalla rete : volgare omofobia

Globalist.it

Mentre a destra Andrea Ostellari perde qualsiasi decenza e sostiene che 'frocio non è insulto', l'assessora di Macerata Laura Laviano (Lega, ovviamente) prende di mira il cantante Fedez, che ha da ...Questa è una cosa becera,, che non è degna secondo me di una che ricopre una posizione così importante di leader politica e soprattutto perchè è una donna". "Meloni è una donna - spiega Zan - ...L'assessora di Macerata: "Anni fa il cerchietto, ora lo smalto, ma sti uomini le palle le hanno perse?". La polemica per la linea di smalti ideata dal cantante Fedez ...Un caso di omofobia a Sassari. A testimoniarlo un video pubblicato stamattina su un noto gruppo Facebook locale. I volti sono stati oscurati.