La variante indiana è in Italia. Possibili focolai, efficacia del vaccino: cosa sappiamo finora (Di martedì 27 aprile 2021) La variante indiana del Sars Cov 2 è arrivata anche in Italia. Si chiama B.1.617, è stata individuata per la prima volta lo scorso ottobre e in India ha una prevalenza stimata intorno al 10 per cento dei campioni esaminati. È emersa nello stato centro-occidentale indiano del Maharashtra (220 campioni su 361 raccolti tra gennaio e marzo) ma non sappiamo davvero dove possa aver avuto origine. Dove si trova in Italia Nel nostro Paese c’è allarme in Veneto e nel Lazio. Al nord per la scoperta a Bassano (Vicenza) dei primi due casi di pazienti positivi alla variante indiana: un uomo e di sua figlia appena rientrati in Italia dal Paese asiatico, a metà aprile, avevano segnalato spontaneamente all’Azienda socio-sanitaria 7 della Pedemontana il loro viaggio e ... Leggi su tpi (Di martedì 27 aprile 2021) Ladel Sars Cov 2 è arrivata anche in. Si chiama B.1.617, è stata individuata per la prima volta lo scorso ottobre e in India ha una prevalenza stimata intorno al 10 per cento dei campioni esaminati. È emersa nello stato centro-occidentale indiano del Maharashtra (220 campioni su 361 raccolti tra gennaio e marzo) ma nondavvero dove possa aver avuto origine. Dove si trova inNel nostro Paese c’è allarme in Veneto e nel Lazio. Al nord per la scoperta a Bassano (Vicenza) dei primi due casi di pazienti positivi alla: un uomo e di sua figlia appena rientrati indal Paese asiatico, a metà aprile, avevano segnalato spontaneamente all’Azienda socio-sanitaria 7 della Pedemontana il loro viaggio e ...

