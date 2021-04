La variante indiana del Covid fa poca paura (ed il vaccino funziona) (Di martedì 27 aprile 2021) Come c'era da aspettarsi la variante indiana ha fatto il suo ingresso in Italia. Dopo i due casi positivi sequenziati a Firenze del 10 aprile sono stati accertati altri due casi a Bassano in Veneto. Ad essere positivi due cittadini indiani al rientro dal paese asiatico. La variante, denominata B.1.617 è caratterizzata da due mutazioni chiave nella proteina spike (L452R e E484Q), ma al momento non è stato dimostrato che si diffonda più velocemente o che sia più letale rispetto alle altre. Il ministro Speranza in attesa di dati certi sulla pericolosità della mutazione indiana ha bloccato l'ingresso in Italia per chi ha transitato in India negli ultimi 14 giorni e resta alta l'attenzione in molte regioni vista l'elevata presenza di comunità Sikh. Dopo Portogallo, Olanda, Irlanda, Germania Belgio e Gran Bretagna, adesso ... Leggi su panorama (Di martedì 27 aprile 2021) Come c'era da aspettarsi laha fatto il suo ingresso in Italia. Dopo i due casi positivi sequenziati a Firenze del 10 aprile sono stati accertati altri due casi a Bassano in Veneto. Ad essere positivi due cittadini indiani al rientro dal paese asiatico. La, denominata B.1.617 è caratterizzata da due mutazioni chiave nella proteina spike (L452R e E484Q), ma al momento non è stato dimostrato che si diffonda più velocemente o che sia più letale rispetto alle altre. Il ministro Speranza in attesa di dati certi sulla pericolosità della mutazioneha bloccato l'ingresso in Italia per chi ha transitato in India negli ultimi 14 giorni e resta alta l'attenzione in molte regioni vista l'elevata presenza di comunità Sikh. Dopo Portogallo, Olanda, Irlanda, Germania Belgio e Gran Bretagna, adesso ...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - repubblica : Variante indiana Covid, a Latina si cercano 300 sikh rientrati da poco. D'Amato: 'Attenzione alta' - RobertoZucchi11 : RT @RadioRadioWeb: 'Un controllo agli aeroporti è essenziale, quarantena e tamponi in partenza e all’arrivo' ?? Facciamo il punto sulla var… - LaskaJuventus : RT @TgLa7: #BioNTech: nostro vaccino efficace contro variante indiana. Co-fondatore azienda, 'ha mutazioni gia' testate' -