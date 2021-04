La variante indiana analizzata dagli esperti: ecco i sintomi e i vaccini utili (Di martedì 27 aprile 2021) A livello di sintomi la variante indiana pare essere più impattante sull'organismo. Tosse, raffreddore, mal di testa e mal di gola, febbre, dolori muscolari, diarrea, stanchezza e spossatezza, ovvero ... Leggi su globalist (Di martedì 27 aprile 2021) A livello dilapare essere più impattante sull'organismo. Tosse, raffreddore, mal di testa e mal di gola, febbre, dolori muscolari, diarrea, stanchezza e spossatezza, ovvero ...

Advertising

Adnkronos : #Varianteindiana, #Crisanti: “Potrebbe sfuggire al vaccino, non dovevamo riaprire”. - TgLa7 : Covid: #Zaia, variante #indiana individuata anche in Veneto 'Si tratta di due cittadini indiani di Bassano, padre… - MediasetTgcom24 : Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - avespartacus : RT @MediasetTgcom24: Veneto, variante indiana: positivi erano stati in pellegrinaggio Gange #covid - Emer1678 : RT @Miti_Vigliero: I Sikh positivi a Latina non hanno la variante indiana -