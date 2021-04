La transumanza della fiction italiana (Di martedì 27 aprile 2021) Marco Bocci Un tempo in Italia c’era una distinzione netta tra gli attori che facevano il cinema e quelli che recitavano in tv. Poi, pian piano, alcuni dei più blasonati hanno momentaneamente abbandonato il grande schermo per il piccolo, alcuni film sono diventati serie tv e questa mescolanza ha arricchito e movimentato l’offerta. Adesso è tempo di fare un nuovo passaggio ed abbandonare le “scuderie”: nella prossima stagione tv, i cui contorni seriali si stanno delineando, volti simbolo di Rai fiction migreranno nelle fiction Mediaset e viceversa. Già di recente c’era stato qualche passaggio degno di nota, come quello di Alessandro Preziosi, che trovò la notorietà su Canale 5 con Vivere e Elisa di Rivombrosa per poi sbarcare in Rai, dove ha interpretato tanti ruoli, anche istituzionali ed ispirati a storie vere, diventandone un volto ricorrente; due ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 27 aprile 2021) Marco Bocci Un tempo in Italia c’era una distinzione netta tra gli attori che facevano il cinema e quelli che recitavano in tv. Poi, pian piano, alcuni dei più blasonati hanno momentaneamente abbandonato il grande schermo per il piccolo, alcuni film sono diventati serie tv e questa mescolanza ha arricchito e movimentato l’offerta. Adesso è tempo di fare un nuovo passaggio ed abbandonare le “scuderie”: nella prossima stagione tv, i cui contorni seriali si stanno delineando, volti simbolo di Raimigreranno nelleMediaset e viceversa. Già di recente c’era stato qualche passaggio degno di nota, come quello di Alessandro Preziosi, che trovò la notorietà su Canale 5 con Vivere e Elisa di Rivombrosa per poi sbarcare in Rai, dove ha interpretato tanti ruoli, anche istituzionali ed ispirati a storie vere, diventandone un volto ricorrente; due ...

