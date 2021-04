La Superluna rosa | se non l’avete vista potete farlo anche stanotte

Leggi su bergamonews

(Di martedì 27 aprile 2021) La notte dellaè appena passata: il 26 e il 27 aprile 2021. Lasi ha quando la luna è più vicina alla Terra ed è piena. Il plenilunio (o luna piena), ovvero la fase in cui la Luna si trova in opposizione rispetto al Sole – la Terra si trova fra la Luna e il Sole – e l’emisfero lunare illuminato dal Sole è interamente visibile dalla Terra, si è verificato esattamente alle 5:31 (di mattina) di oggi, martedì. Ma questo non significa che dobbiamo alzarci presto il 27 per godere della, che manterrà questo effetto fino al mercoledì mattina 28 aprile. La– termine che però concettualmente non arriva dalla scienza – non è un evento unico, dato che ce ne sono tante, ma rimane comunque piuttosto spettacolare per chi la osserva. Questo perché sembra più grande e ...