La Superleague | gli Omnibus a cavalli e il misoneismo

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 27 aprile 2021) Per una settimana, l’idea che alcune delle principali squadre europee fondassero una nuova competizione calcistica, senza il benestare della UEFA e delle Leghe nazionali, ci ha molto appassionato. Sicuramente perché tutti abbiamo bisogno di distrarci dalla valanga di notizie sul Covid, ma anche perché si tratta di un interessante tentativo dei club più famosi di liberarsi dei padroni costituiti del calcio europeo e cercare una forma di competizione autonoma. Il tentativo nasce da profili essenzialmente economici sulle quote di spartizione dei ricchi diritti tv, ma è anche una forma di spinta verso un mondo che sa sempre di più di playstation. Ovvero un mondo in cui lo sport che ci piace è quello che ci consente ogni settimana di veder giocare Barcellona – Juventus o Liverpool – Inter, mentre la Champions leugue di quest’anno gestita dalla UEFA, ha proposto anche partite come Krasnodar ...