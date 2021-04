La Stampa: in caso di crollo a Udine, la Juve manderebbe via Pirlo (c’è Tudor) (Di martedì 27 aprile 2021) La crisi della Juventus è senza fine. Scrive La Stampa: i bianconeri sono a rischio 5° posto: una posizione che nel girone di ritorno non frequentano dalla primavera 2011, con Del Neri allenatore. (…) Non qualificarsi in Champions sarebbe un dramma sportivo ed economico. Il quotidiano torinese scrive che “la posizione di Andrea Pirlo si fa sempre più in bilico. Ieri si sono rincorse voci – smentite – di un esonero immediato o addirittura di dimissioni dopo il pareggio di Firenze e le ammissioni di colpa da parte dello stesso tecnico”. La tensione è alta, ma solo in caso di clamoroso crollo a Udine la Juventus manderebbe via Pirlo per affidarsi a Igor Tudor – scelto lo scorso agosto dal club per affiancare il tecnico ... Leggi su ilnapolista (Di martedì 27 aprile 2021) La crisi dellantus è senza fine. Scrive La: i bianconeri sono a rischio 5° posto: una posizione che nel girone di ritorno non frequentano dalla primavera 2011, con Del Neri allenatore. (…) Non qualificarsi in Champions sarebbe un dramma sportivo ed economico. Il quotidiano torinese scrive che “la posizione di Andreasi fa sempre più in bilico. Ieri si sono rincorse voci – smentite – di un esonero immediato o addirittura di dimissioni dopo il pareggio di Firenze e le ammissioni di colpa da parte dello stesso tecnico”. La tensione è alta, ma solo indi clamorosolantusviaper affidarsi a Igor– scelto lo scorso agosto dal club per affiancare il tecnico ...

Advertising

napolista : La Stampa: in caso di crollo a Udine, la Juve manderebbe via Pirlo (c’è Tudor) “Non qualificarsi in Champions sare… - A_Mengsk : @MCriscitiello Da quando non parla più alla stampa sta ottenendo risultati, sarà un caso? - laviniamainardi : RT @Legambiente: Processo #Pfas, caso Miteni. Prima grande vittoria l'inizio del procedimento giudiziario. La difesa delle falde e della sa… - VerdiVeneto : RT @Legambiente: Processo #Pfas, caso Miteni. Prima grande vittoria l'inizio del procedimento giudiziario. La difesa delle falde e della sa… - ap_legambiente : RT @Legambiente: Processo #Pfas, caso Miteni. Prima grande vittoria l'inizio del procedimento giudiziario. La difesa delle falde e della sa… -

Ultime Notizie dalla rete : Stampa caso Analisi Tecnica: EuroStoxx 50 Future del 26/04/2021 In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3.915. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.081. Le indicazioni non costituiscono ...

La Roma di Sarri. Si parte da Zaniolo e Micky alla Mertens ...dispetto di una clausola che vedrebbe automaticamente confermato il portoghese in panchina in caso ... tutte le notizie di Sarri Leggi i commenti Rassegna stampa: tutte le notizie 27 aprile 2021

Il caso Sardegna, da unica Regione bianca a unica rossa. Cosa è successo? La Stampa Agguato in Sud Sudan al vescovo italiano. “Perdono gli assalitori” Padre Christian Carlassare ferito alle gambe nella sua casa a Rumbek. Ha 43 anni ed è il presule più giovane del mondo. Un mese fa la nomina ...

Marco Grosoli Un film di Shaka King con Jesse Plemons, Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Martin Sheen. La vicenda politica di Fred Hampton, leader delle Pantere nere ucciso dall'FBI nel 1969, raccontata dalla part ...

Indi momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 3.915. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 4.081. Le indicazioni non costituiscono ......dispetto di una clausola che vedrebbe automaticamente confermato il portoghese in panchina in... tutte le notizie di Sarri Leggi i commenti Rassegna: tutte le notizie 27 aprile 2021Padre Christian Carlassare ferito alle gambe nella sua casa a Rumbek. Ha 43 anni ed è il presule più giovane del mondo. Un mese fa la nomina ...Un film di Shaka King con Jesse Plemons, Daniel Kaluuya, Lakeith Stanfield, Martin Sheen. La vicenda politica di Fred Hampton, leader delle Pantere nere ucciso dall'FBI nel 1969, raccontata dalla part ...