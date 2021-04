La Scala dopo il Covid: riapre l’11 maggio con Riccardo Muti, nel giorno di Toscanini (Di martedì 27 aprile 2021) Nell’Italia che prova a ripartire lottando ancora contro la pandemia di Covid è l’ora della Scala di Milano. Quello che è forse il teatro lirico italiano più prestigioso al mondo riaprirà al pubblico l’11 maggio prossimo. Si terrà il concerto dei Wiener Philharmoniker diretto dal Maestro Riccardo Muti. Una data simbolica, quella dell’11 maggio. Perché l’11 maggio si tenne il concerto di riapertura del teatro diretto da Arturo Toscanini nel 1946, cosa che non era ancora avvenuta dalla fine della seconda guerra mondiale. Il pubblico che assisterà al concerto diretto da Muti – massimo 500 persone – si sistemerà sui palchi. Si manterrà, quindi, la pedana costruita durante il lockdown in ... Leggi su velvetmag (Di martedì 27 aprile 2021) Nell’Italia che prova a ripartire lottando ancora contro la pandemia diè l’ora delladi Milano. Quello che è forse il teatro lirico italiano più prestigioso al mondo riaprirà al pubblicoprossimo. Si terrà il concerto dei Wiener Philharmoniker diretto dal Maestro. Una data simbolica, quella del. Perchési tenne il concerto di riapertura del teatro diretto da Arturonel 1946, cosa che non era ancora avvenuta dalla fine della seconda guerra mondiale. Il pubblico che assisterà al concerto diretto da– massimo 500 persone – si sistemerà sui palchi. Si manterrà, quindi, la pedana costruita durante il lockdown in ...

Advertising

C3vLocke : @Matt_Orlandi @ricpuglisi sì, una Cina sempre più criminale. è un criminale su scala mondiale. ps: non conosco be… - GioITA2 : RT @Lasiciliaweb: 'Il belvedere di Scala dei turchi sta per crollare' L'allarme di Mareamico dopo l'ultima frana: 'C'è una fessura pericolo… - Toni_ct_1 : RT @Lasiciliaweb: 'Il belvedere di Scala dei turchi sta per crollare' L'allarme di Mareamico dopo l'ultima frana: 'C'è una fessura pericolo… - _Arruffata : RT @Lasiciliaweb: 'Il belvedere di Scala dei turchi sta per crollare' L'allarme di Mareamico dopo l'ultima frana: 'C'è una fessura pericolo… - Lasiciliaweb : 'Il belvedere di Scala dei turchi sta per crollare' L'allarme di Mareamico dopo l'ultima frana: 'C'è una fessura pe… -