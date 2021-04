La risposta di Fedez all’assessora leghista che caccerebbe il figlio di casa se lo vedesse con lo smalto

Leggi su nextquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Solo alcuni giorniavava lanciato la sua linea di smalti da uomo. E si era fatto fotografare e riprendere con le unghie un po’ di tutti i colori. Per questo (anche) è stato criticato. Lui che, si sa, tramite i social si è fatto promotore di una forte campagna per l’approvazione del Ddl Zan, e che, (anche qui, anche per questo) dal quel momento è stato preso di mira da chi invece è contrario. Primi fra loro i sovranisti: Fratelli d’Italia e Lega. E, una delle frasi più dure sullodel cantante, è arrivata proprio da un’assessora. Il suo nome è Laura Laviano, ed è assessora allo sviluppo economico del comune di Macerata. È intervenuta commentando un post rilanciato da una donna (presumibilmente sua amica) in cui vi era il link a un articolo che dava proprio la notizia della nuova linea di smalti di ...