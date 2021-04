La ripresa economica ci sarà: ecco come vinceremo la guerra contro il virus (Di martedì 27 aprile 2021) La ripresa avverrà. Impellentissime le forze del grande capitale, del piccolo capitale perchè non vi sia ripresa. Stabilita una qualche reale o fittizia tutela della salute, quando le vaccinazioni perverranno a sostanziosi numeri tali da supporre una garanzia per i cittadini dei vari paesi, in forme disuguali, certo, tutto o quasi tutto tornerà a operare, e tutti o quasi tutti opereranno. Gradualmente, senza abbassare la guardia, come si ripete. Intanto sono accadute, accadono, accadranno vaste modificazioni nei sistemi produttivi e i poteri economici(finanziari, mercificanti,, commerciali) hanno stabilito un dominio maggiore che nel passato, inoltre le nuove tecnologie si sono infiltrate con l’occasione della pandemia.Fossimo sospettosi, riterremmo la pandemia suscitata a proposito per dare luogo alla diffusione informatica in vari ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 27 aprile 2021) Laavverrà. Impellentissime le forze del grande capitale, del piccolo capitale perchè non vi sia. Stabilita una qualche reale o fittizia tutela della salute, quando le vaccinazioni perverranno a sostanziosi numeri tali da supporre una garanzia per i cittadini dei vari paesi, in forme disuguali, certo, tutto o quasi tutto tornerà a operare, e tutti o quasi tutti opereranno. Gradualmente, senza abbassare la guardia,si ripete. Intanto sono accadute, accadono, accadranno vaste modificazioni nei sistemi produttivi e i poteri economici(finanziari, mercificanti,, commerciali) hanno stabilito un dominio maggiore che nel passato, inoltre le nuove tecnologie si sono infiltrate con l’occasione della pandemia.Fossimo sospettosi, riterremmo la pandemia suscitata a proposito per dare luogo alla diffusione informatica in vari ...

