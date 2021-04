“La prescrizione non si tocca. Giù le mani dalla Bonafede”. Perantoni, presidente della Commissione Giustizia: “Sulle conquiste del Governo Conte non arretriamo” (Di martedì 27 aprile 2021) “Il blocco della prescrizione dopo la sentenza di primo grado è un risultato raggiunto. A questo punto perché chiedere un passo indietro?”. A parlare così è Mario Perantoni, presidente M5S della Commissione Giustizia, che sulla riforma della Giustizia, connessa al Recovery Plan, ha le idee piuttosto chiare e non intende fare marcia indietro Sulle conquiste già raggiunte dal Governo giallorosso. Con il recovery plan, la riforma della Giustizia torna finalmente e prepotentemente al centro del dibattito politico. Per questo la ministra Marta Cartabia ha fatto un appello all’unità ai partiti anche se appaiono molti più i temi divisivi che quelli su cui c’è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 27 aprile 2021) “Il bloccodopo la sentenza di primo grado è un risultato raggiunto. A questo punto perché chiedere un passo indietro?”. A parlare così è MarioM5S, che sulla riforma, connessa al Recovery Plan, ha le idee piuttosto chiare e non intende fare marcia indietrogià raggiunte dalgiallorosso. Con il recovery plan, la riformatorna finalmente e prepotentemente al centro del dibattito politico. Per questo la ministra Marta Cartabia ha fatto un appello all’unità ai partiti anche se appaiono molti più i temi divisivi che quelli su cui c’è ...

