La Pinacoteca Agnelli di Torino riapre le porte al pubblico con la mostra “Le Corbusier Viaggi | oggetti e collezioni”

(Di martedì 27 aprile 2021) Ladifinalmente lealmartedì 27 aprile con la“Le” dedicata all’architetto franco-svizzero padre del Movimento Moderno. Per garantire la sicurezza del visitatore è assicurato il rispetto delle norme vigenti e l’accesso avviene tramite ingressi contingentati con prenotazione consigliata nei giorni feriali e obbligatoria nei giorni festivi tramite il sito web della. L’esposizione è curata dall’artista Cristian Chironi ed è organizzata dallain collaborazione con la Fondation ledi Parigi, che conserva ...

Advertising

HankHC91 : RT @ArteMagazine: La #PinacotecaAgnelli di Torino riapre con la mostra dedicata a #LeCorbusier. Foto - HankHC91 : RT @FinestreArte: Alla Pinacoteca Agnelli di Torino apre da oggi 27 aprile la mostra sui viaggi, sugli oggetti e sulle collezioni del grand… - ArteMagazine : La #PinacotecaAgnelli di Torino riapre con la mostra dedicata a #LeCorbusier. Foto - FinestreArte : Alla Pinacoteca Agnelli di Torino apre da oggi 27 aprile la mostra sui viaggi, sugli oggetti e sulle collezioni del… - PinAgnelli : RT @calendario_arte: Nuovo evento! 'Le Corbusier. Viaggi, oggetti e collezioni' dal 27/04/2021 al 05/09/2021, presso @PinAgnelli a Torino (… -

Ultime Notizie dalla rete : Pinacoteca Agnelli

Allava in scena Le Corbusier : fino al 5 settembre nelle sale di via Nizza 230 sarà possibile ripercorrere la vita dell'architetto franco - svizzero attraverso la rassegna "Le ...Ladi Torino ospiterà a partire da martedì 27 aprile la mostra "Le Corbusier. Viaggi, oggetti e collezioni" , un percorso concreto per raccontare la vita del primo grande archistar, ...La Pinacoteca Agnelli di Torino riapre finalmente le porte al pubblico martedì 27 aprile con la mostra “Le Corbusier. Viaggi, oggetti e collezioni” dedicata all’architetto franco-svizzero padre del Mo ...Alla Pinacoteca Agnelli di Torino apre dal 27 aprile la mostra sui viaggi, sugli oggetti e sulle collezioni del grande architetto Le Corbusier.