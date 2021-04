La passione per l’italiano di Jhumpa Lahiri e la traduzione letteraria come creatività (Di martedì 27 aprile 2021) Rispondendo a una domanda in un'intervista concessa al New York Times sul perché ha scelto di scrivere in italiano, Jhumpa Lahiri ha risposto con una sola parola: “Joy” (Gioia). La Lahiri, scrittrice americana di origini bengalesi, ha vinto parecchi premi per le sue opere letterarie in inglese. Nel 2000 ha persino vinto il prestigioso Premio Pulitzer per i suoi racconti “L'interprete dei malanni” (Interpreter of Maladies).Dopo una carriera di successo in inglese ha scelto di scrivere in italiano, una lingua non sua, che ha imparato da adulta. Il primo libro scritto direttamente in italiano, “In altre parole” (2015), tratta della sua esperienza di imparare l'italiano e la sua passione per la nostra lingua e cultura. Questo interesse per l'italiano nacque nel 1994 dopo una settimana a Firenze e poi continuò più tardi con ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 aprile 2021) Rispondendo a una domanda in un'intervista concessa al New York Times sul perché ha scelto di scrivere in italiano,ha risposto con una sola parola: “Joy” (Gioia). La, scrittrice americana di origini bengalesi, ha vinto parecchi premi per le sue opere letterarie in inglese. Nel 2000 ha persino vinto il prestigioso Premio Pulitzer per i suoi racconti “L'interprete dei malanni” (Interpreter of Maladies).Dopo una carriera di successo in inglese ha scelto di scrivere in italiano, una lingua non sua, che ha imparato da adulta. Il primo libro scritto direttamente in italiano, “In altre parole” (2015), tratta della sua esperienza di imparare l'italiano e la suaper la nostra lingua e cultura. Questo interesse per l'italiano nacque nel 1994 dopo una settimana a Firenze e poi continuò più tardi con ...

