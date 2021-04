La pandemia e il lascito solidale | un ' vaccino contro l' indifferenza' per creare anticorpi di solidarietà

(Di martedì 27 aprile 2021) Ilcome 'l'': è questo il messaggio lanciato dal Comitato Testamento, coordinamento di 23 tra le più importanti organizzazioni non profit in ...

...accentuati dopo lo scoppio dellaa inizio 2020. Secondo la ricerca 'Gli italiani e la solidarietà dopo il Coronavirus', diffusa in occasione della VII Giornata Internazionale del...Un fenomeno che lanon ha fermato, anzi. Nell'ultimo anno è aumentata la richiesta di ... 'Ilè un vaccino contro l'indifferenza', sostiene il Comitato per il testamento solidale che ...Il lascito solidale come "vaccino contro l'indifferenza": è questo il messaggio lanciato dal Comitato Testamento Solidale, coordinamento di 23 tra le più ...La pandemia ha aggravato le diseguaglianze, ha esacerbato le povertà e ne ha create di nuove. Accanto a una inedita crisi sanitaria, ha generato una diffusa situazione di povertà educativa con la più ...