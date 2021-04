La mappa del lento ritorno a scuola | in classe fino al 70% in Veneto e Toscana In Puglia quasi scelgono la Dad

Leggi su open.online

(Di martedì 27 aprile 2021) L’Italia dal 26 aprile sta provando a ripartire. E la priorità, come più volte indicato dal presidente Draghi, è quella del «rientro inper le studentesse e studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado», anche in zona rossa (con presenza al 50%). Circa 7,6 milioni di studenti sarebbero dovuti tornare oggi tra i banchi. Ma i timori dei dirigenti scolastici, così come i nodi sollevati delle associazioni sindacali, non si sono rivelati poi così infondati e hanno avuto ripercussioni sulle presenze. Preoccupano gli scarsi investimenti sui mezzi di trasporto pubblico. Preoccupa la mancanza di screening dei contagi Covid nelle scuole. Preoccupa l’assenza di sistemi di areazione delle classi e il poco spazio per il distanziamento in aula. E così, molti studenti e genitori han preferito continuare con la didattica a distanza. Ma non ...