La Lombardia spinge per spostare il coprifuoco (anche fino a mezzanotte) (Di martedì 27 aprile 2021) Covid, ecco l'ufficialità: la Lombardia torna zona gialla 23 aprile 2021 Lombardia di nuovo in zona gialla. Cosa si può fare da oggi 26 aprile 2021 Leggi su sondriotoday (Di martedì 27 aprile 2021) Covid, ecco l'ufficialità: latorna zona gialla 23 aprile 2021di nuovo in zona gialla. Cosa si può fare da oggi 26 aprile 2021

Advertising

Yogaolic : RT @infoitinterno: Covid Lombardia, Fontana spinge per allentare il coprifuoco: «Penso che firmerò la petizione della Lega» - infoitinterno : Covid Lombardia, Fontana spinge per allentare il coprifuoco: «Penso che firmerò la petizione della Lega» - infoitinterno : La Lombardia spinge per spostare il coprifuoco (anche fino a mezzanotte) - MilanoSpia : Covid Lombardia, Fontana spinge per allentare il coprifuoco: «Penso che firmerò la petizione della Lega»… - SergioF08358584 : @RaiNews Bravo Letta. Spinge questo scemo a togliersi del c... Salvini è grande cretino e fa schifo come persona. V… -