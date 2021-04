La Ligue 1 guarda a Dazn per i diritti tv in Francia (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il disastro di Mediapro, risolto grazie all’intervento di Canal+, la Ligue 1 deve cercare una nuova emittente che trasmetta le gare per il periodo 2021-2024. Come riporta l’Equipe, Canal + non sarebbe interessata, dal momento che non considera redditizio l’investimento sul campionato francese, posizione condivisa da beIN SPORTS. La situazione ha quindi spinto la L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di martedì 27 aprile 2021) Dopo il disastro di Mediapro, risolto grazie all’intervento di Canal+, la1 deve cercare una nuova emittente che trasmetta le gare per il periodo 2021-2024. Come riporta l’Equipe, Canal + non sarebbe interessata, dal momento che non considera redditizio l’investimento sul campionato francese, posizione condivisa da beIN SPORTS. La situazione ha quindi spinto la L'articolo

Advertising

sportli26181512 : #Media #Notizie La Ligue 1 guarda a Dazn per i diritti tv in Francia: Dopo il disastro di Mediapro, risolto grazie… - CalcioFinanza : La Ligue 1 guarda a Dazn per i diritti tv in Francia - ILMUSSV2 : @scar15385 Guarda calendario aiuto ahhahaha Hanno vinto la ligue 1 - Ftbnews24 : #Calciomercato #Milan, un innesto per reparto: #Maldini guarda in #Ligue1 e #Liga -

Ultime Notizie dalla rete : Ligue guarda Inter, un centrocampista piace in Ligue 1 Commenta per primo Il Marsiglia guarda in casa Inter . Come scrivono in Francia , nel mirino dell' OM c'è Lucien Agoume , di proprietà del club nerazzurro ora in prestito allo Spezia. La valutazione del 10 degli Aquilotto si aggira ...

Steve Savidan: il gol nel sangue e un cuore matto Karine mi guarda stupita e prima che pensi ad una disgrazia sono io a parlare. 'Mercoledì prossimo ... la Ligue 2. La sua scelta però cade sul Valenciennes, nobile decaduta del calcio francese che ...

Inter, un centrocampista piace in Ligue 1 Calciomercato.com Inter, un centrocampista piace in Ligue 1 Commenta per primo Il Marsiglia guarda in casa Inter. Come scrivono in Francia, nel mirino dell’OM c’è Lucien Agoume, di proprietà del club nerazzurro ora in prestito allo Spezia. La valutazione del 1 ...

Calciomercato Milan, un innesto per reparto: Maldini guarda in Ligue 1 e Liga Nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a qualificarsi alla Champions League, il team manager dei rossoneri Paolo Maldini - secondo quanto riportato da fichajes.net - avrebbe già individuato tre inn ...

Commenta per primo Il Marsigliain casa Inter . Come scrivono in Francia , nel mirino dell' OM c'è Lucien Agoume , di proprietà del club nerazzurro ora in prestito allo Spezia. La valutazione del 10 degli Aquilotto si aggira ...Karine mistupita e prima che pensi ad una disgrazia sono io a parlare. 'Mercoledì prossimo ... la2. La sua scelta però cade sul Valenciennes, nobile decaduta del calcio francese che ...Commenta per primo Il Marsiglia guarda in casa Inter. Come scrivono in Francia, nel mirino dell’OM c’è Lucien Agoume, di proprietà del club nerazzurro ora in prestito allo Spezia. La valutazione del 1 ...Nel caso in cui il Milan dovesse riuscire a qualificarsi alla Champions League, il team manager dei rossoneri Paolo Maldini - secondo quanto riportato da fichajes.net - avrebbe già individuato tre inn ...