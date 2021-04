La geopolitica di dati e rinnovabili (Di martedì 27 aprile 2021) “Non si può negare la scienza”: sono inequivocabili le parole scelte dal presidente Biden per il vertice virtuale in occasione della Giornata della Terra e dicono a chiare sillabe che gli Stati Uniti, in quanto a tutela ambientale, intendono fare sul serio, riprendendosi la leadership mondiale nella lotta alle emissioni climalteranti con la ricerca scientifica come faro. Questo la dice lunga sull’importanza strategica di imprimere un nuovo ritmo, più sostenibile, all’economia: una scelta che assume l’aspetto di una sfida geopolitica e che avrà ricadute in termini di innovazione, accesso alle materie prime e, in altre parole, ripartenza dopo la battuta d’arresto inflitta dal Covid. I numeri, infatti, non lasciano dubbi sulla direzione da prendere: 17 Paesi sono responsabili dell?80% delle emissioni di gas serra, le cui concentrazioni, nel 2020, hanno raggiunto la media ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 27 aprile 2021) “Non si può negare la scienza”: sono inequivocabili le parole scelte dal presidente Biden per il vertice virtuale in occasione della Giornata della Terra e dicono a chiare sillabe che gli Stati Uniti, in quanto a tutela ambientale, intendono fare sul serio, riprendendosi la leadership mondiale nella lotta alle emissioni climalteranti con la ricerca scientifica come faro. Questo la dice lunga sull’importanza strategica di imprimere un nuovo ritmo, più sostenibile, all’economia: una scelta che assume l’aspetto di una sfidae che avrà ricadute in termini di innovazione, accesso alle materie prime e, in altre parole, ripartenza dopo la battuta d’arresto inflitta dal Covid. I numeri, infatti, non lasciano dubbi sulla direzione da prendere: 17 Paesi sono responsabili dell?80% delle emissioni di gas serra, le cui concentrazioni, nel 2020, hanno raggiunto la media ...

