La gaffe di Draghi che per due volte chiama i senatori “deputati” e si toglie la mascherina | VIDEO (Di martedì 27 aprile 2021) “Signor Presidente, onorevoli deputati”. Ha iniziato così il suo discorso al Senato il presidente del Consiglio Mario Draghi. Ma è stato immediatamente interrotto dal brusio dei presenti a Palazzo madama. C’è da dirlo: brusio abbastanza giustificato, perché le donne e gli uomini lì presenti in Aula non sono deputati, ma senatori. Eppure il premier non capisce subito cosa stia succedendo. Anzi, si direbbe che non lo capisca affatto. Tant’è che pensa che l’abbiano interrotto per domandargli di togliere la mascherina. Che effettivamente leva, prima di capire che non fosse legato a quello tutto quel rumore di sottofondo prodotto dalle persone. Poi a un certo punto capisce che qualcuno gli sta dicendo di essere a Palazzo Madama e non a Montecitorio. E allora afferma: “Ah, siamo al Senato, ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) “Signor Presidente, onorevoli”. Ha iniziato così il suo discorso al Senato il presidente del Consiglio Mario. Ma è stato immediatamente interrotto dal brusio dei presenti a Palazzo madama. C’è da dirlo: brusio abbastanza giustificato, perché le donne e gli uomini lì presenti in Aula non sono, ma. Eppure il premier non capisce subito cosa stia succedendo. Anzi, si direbbe che non lo capisca affatto. Tant’è che pensa che l’abbiano interrotto per domandargli dire la. Che effettivamente leva, prima di capire che non fosse legato a quello tutto quel rumore di sottofondo prodotto dalle persone. Poi a un certo punto capisce che qualcuno gli sta dicendo di essere a Palazzo Madama e non a Montecitorio. E allora afferma: “Ah, siamo al Senato, ...

