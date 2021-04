La Fuggitiva, non può finire così: cosa ne sarà della fiction Rai (Di martedì 27 aprile 2021) Tra le migliori produzioni della Televisione di Stato spicca ‘La Fuggitiva’, con Vittoria Puccini e Eugenio Mastrandrea. cosa avverrà. La Fuggitiva, un’altra produzione televisiva della Rai che ha ottenuto un… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Tra le migliori produzioniTelevisione di Stato spicca ‘La’, con Vittoria Puccini e Eugenio Mastrandrea.avverrà. La, un’altra produzione televisivaRai che ha ottenuto un… L’articolo proviene da Ultimaparola.com. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

infoitcultura : La fuggitiva ultima puntata, Vittoria Puccini: 'La storia non si chiude' | LaNostraTv - _sweetsakuraa : non io che in queste scene ho perso 30 anni di vita??ma è normale, questa è la fuggitiva:) #LaFuggitiva - lostthemoth : Ho appena letto che Pina Turco, l'attrice che ha fatto Michela ne La fuggitiva, ha fatto anche Una grande famiglia… - lorenzo60833262 : RT @Gia_Uss90: Ah Gilles la Puccini nella fuggitiva te la sei limonata e mò non potevi fingere pure qui #isola - Gia_Uss90 : Ah Gilles la Puccini nella fuggitiva te la sei limonata e mò non potevi fingere pure qui #isola -