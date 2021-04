La fidanzata di Gilles Rocca lo ignora sui social | niente foto o dediche per fare il tifo

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 27 aprile 2021) Da qualche ora si parla molto suidel fatto che Miriam Galanti, ladi, non abbia nessunainsieme all’attore sul suo profilo Instagram. Secondo i più attenti in realtàe Miriam non si mostrano molto suiinsieme. L’attrice in particolare avrebbe un profilo molto studiato, quasi artistico. Si mostra da sola, sul set o nella sua vita di tutti i giorni ma non ci sonodi coppia insieme al suo. Molti fan dei due fidanzati hanno però fatto notare che non si tratta di una scelta recente e che Miriam non ha cancellato nessunadal profilo. Non ha cancellato quindi nessuna immagine che la ritrae al fianco del suo fidanzato, semplicemente queste...