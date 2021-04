La destra svizzera ha chiesto (e ottenuto) un referendum per far abolire la legge sul matrimonio gay (Di martedì 27 aprile 2021) In svizzera si svolgerà un referendum sulle unioni omosessuali, che sono state approvate a metà dicembre dal Parlamento. Ma la destra populista dell'Udc e l'Unione Democratica Federale hanno raccolto ... Leggi su globalist (Di martedì 27 aprile 2021) Insi svolgerà unsulle unioni omosessuali, che sono state approvate a metà dicembre dal Parlamento. Ma lapopulista dell'Udc e l'Unione Democratica Federale hanno raccolto ...

drag_on_air : La destra Svizzera ha chiesto e ottenuto un referendum per abolire la legge sul matrimonio gay, approvata a dicembr… - f_marone : Svizzera: Nel 2020 il Servizio specializzato per l’#estremismo in seno all'esercito si è occupato di 39 annunci e r… - tvsvizzera : Oggi in evidenza dalla #Confederazione le pesanti ricadute occupazionali della fusione Sunrise-UPC. Nell'esercito r… - vivere_svizzera : RT @mam8111: Prima o poi telefonerò a tutte le persone di destra che ho liquidato in adolescenza e gli chiederò scusa. Non avevo capito. - vivere_svizzera : @ValerioMinnella @Sbilanciamoci Giustamente, questo è l'errore che ha fatto nella Seconda Guerra Mondiale. Invece d… -