La crescita green è possibile e Biden ha indicato così la strada (Di martedì 27 aprile 2021) Non esiste tutela dell’ambiente senza un piano economico che la tenga in piedi. Lo dice la pratica, lo dice la storia del XX secolo, lo ha detto anche Joe Biden al termine del grande meeting per l’ambiente della scorsa settimana: “Dobbiamo garantire che i lavoratori che hanno prosperato nelle industrie di ieri e di oggi abbiano un domani altrettanto brillante nelle nuove industrie”. Dunque nella Bidenomics, c’è grande attenzione ai temi ambientali, ma con la consapevolezza che non esiste “green” senza “economy”, non esiste tutela dell’ambiente senza tutela dei lavoratori e dei loro redditi. Che non esiste industria senza profitto. Sennò l’esperimento non funziona. Il presidente, fin dalla campagna elettorale, ha insistito sulla gravità della crisi climatica e sull’urgenza di trovarle una soluzione, così come ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Non esiste tutela dell’ambiente senza un piano economico che la tenga in piedi. Lo dice la pratica, lo dice la storia del XX secolo, lo ha detto anche Joeal termine del grande meeting per l’ambiente della scorsa settimana: “Dobbiamo garantire che i lavoratori che hanno prosperato nelle industrie di ieri e di oggi abbiano un domani altrettanto brillante nelle nuove industrie”. Dunque nellaomics, c’è grande attenzione ai temi ambientali, ma con la consapevolezza che non esiste “” senza “economy”, non esiste tutela dell’ambiente senza tutela dei lavoratori e dei loro redditi. Che non esiste industria senza profitto. Sennò l’esperimento non funziona. Il presidente, fin dalla campagna elettorale, ha insistito sulla gravità della crisi climatica e sull’urgenza di trovarle una soluzione,come ...

Advertising

FFFBot1 : RT @AlexiaLiguori: La domanda di petrolio negli Stati Uniti e in Europa potrebbe già aver raggiunto il picco, ma ciò non sarà sufficiente p… - Richard53723060 : @Alessan98276380 @aulacogeno @GabrieleIuvina1 @giampie96920736 @EnricoLetta La crescita industriale? È roba da evas… - Ecomondo : RT @roadtogreen2020: Le DIGITAL #GREEN WEEKS sono cinque convegni tematici online che compongono un percorso di crescita e formazione verso… - greencityit : Ebay: in crescita il trend dei consumi sostenibili: Secondo una ricerca condotta da Harris Interactive per eBay, au… - roadtogreen2020 : Le DIGITAL #GREEN WEEKS sono cinque convegni tematici online che compongono un percorso di crescita e formazione ve… -