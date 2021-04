La Cina verso il primo calo della popolazione in 70 anni. Nuovi nati in discesa da 3 anni, troppo poche le giovani donne (Di martedì 27 aprile 2021) All’inizio di aprile l’istituto di statistica cinese avrebbe dovuto diffondere i dati aggiornati sulla consistenza numerica della popolazione. Per ora tutto tace, nonostante attese e critiche. Secondo esperti vicino al dossier interpellati dal quotidiano britannico Financial Times, e come desumibile da altri dati parziali diffusi in precedenza (i Nuovi nati sono in calo da tre anni di fila), quello che potrebbe emergere è il calo della popolazione cinese per la prima volta dal 1949. Il numero di abitanti dovrebbe ridiscendere di poco al di sotto degli 1,4 miliardi dopo aver superato questa soglia nel 2019. L’arretramento potrebbe anche comportare il sorpasso da parte ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) All’inizio di aprile l’istituto di statistica cinese avrebbe dovuto diffondere i dati aggiorsulla consistenza numerica. Per ora tutto tace, nonostante attese e critiche. Secondo esperti vicino al dossier interpellati dal quotidiano britco Financial Times, e come desumibile da altri dati parziali diffusi in precedenza (isono inda tredi fila), quello che potrebbe emergere è ilcinese per la prima volta dal 1949. Il numero di abitanti dovrebbe ridiscendere di poco al di sotto degli 1,4 miliardi dopo aver superato questa soglia nel 2019. L’arretramento potrebbe anche comportare il sorpasso da parte ...

Advertising

Fontana3Lorenzo : In Cina, chi difende i cristiani, come l'avvocato Gao Zhisheng, viene fatto sparire nel nulla. Un altro episodio d… - coachelloo : RT @chilhavistorai3: Giovanna Botteri verso l’ultima settimana di quarantena dopo il suo rientro in Cina. Un abbraccio dagli spettatori di… - pietro_nurra : RT @Lukyluke311: 2) Scopo reale resta quello di 20 anni fa: avere una forte presenza militare in quest’area al crocevia tra Medio Oriente… - Lukyluke311 : 2) Scopo reale resta quello di 20 anni fa: avere una forte presenza militare in quest’area al crocevia tra Medio… - Exportiamo : #CommercioEsteroExtraUE - secondo i dati relativi a marzo 2021 diffusi dall’#Istat, rispetto allo stesso mese dell’… -