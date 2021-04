La Campania la regione delle Truffe e delle illegalità come il reddito di cittadinanza 109,7 milioni nell’intero Settentrione e 102,2 solo a Napoli (Di mercoledì 28 aprile 2021) Il reddito di cittadinanza della sola città di Napoli è pari a quello dell’intero Nord Italia La crisi economica collegata al Coronavirus fa risalire la spesa per finanziare il reddito di cittadinanza. I soldi spesi per la sola città di Napoli sfiorano l’importo speso per l’intero Nord Italia. I dati Inps: a marzo sono stati spesi per il sussidio 109,7 milioni nell’intero Settentrione e 102,2 solo nel capoluogo partenopeo. Che il reddito di cittadinanza fosse una misura per arginare la povertà e aiutare le famiglie sotto il livello di vivibilità era noto al limite dell’ovvio. Dunque non stupiscono, anche se preoccupano, i numeri della misura di sostegno: la spesa per il ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 28 aprile 2021) Ildidella sola città diè pari a quello dell’intero Nord Italia La crisi economica collegata al Coronavirus fa risalire la spesa per finanziare ildi. I soldi spesi per la sola città disfiorano l’importo speso per l’intero Nord Italia. I dati Inps: a marzo sono stati spesi per il sussidio 109,7e 102,2nel capoluogo partenopeo. Che ildifosse una misura per arginare la povertà e aiutare le famiglie sotto il livello di vivibilità era noto al limite dell’ovvio. Dunque non stupiscono, anche se preoccupano, i numeri della misura di sostegno: la spesa per il ...

