La Camera boccia l’odg della Meloni per abolire il coprifuoco. Ma la maggioranza si impegna a rivederlo entro maggio

L'Aula della Camera ha respinto l'ordine del giorno sul Dl Covid, presentato da Fratelli d'Italia, che impegnava il Governo "a valutare l'opportunità, nei provvedimenti di prossima emanazione, di assicurare che nelle zone gialle i ristoranti possano rimanere aperti fino alle 24". Lega e Forza Italia non hanno partecipato al voto sull'odg che in pratica chiedeva la cancellazione del coprifuoco. "Assurdo! bocciato l'odg di Fratelli d'Italia per abolire il coprifuoco: mentre FdI ha votato per abolire questa misura irrazionale e liberticida, tutti i partiti di maggioranza hanno votato a favore o non hanno partecipato alla votazione. Da non crederci…" ha scritto in un post su Facebook, la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.

